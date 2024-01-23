Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

İddiaya göre, Emircan Y. hakimiyetindeki araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç cadde üzerinde hız yarışı yaparken, Emircan Y.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak önce seyir halindeki Onur Furkan D.'nin kullandığı araca, ardından da park halinde bekleyen Cuma S. kontrolündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada ticari taksi şoförü Cuma S. ve Emircan Y. yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.