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Türkiye
İHA 23.01.2024 07:09

Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin, suç üstü yakaladığı şüphelinin motosikletinde yaptığı aramada bulunan bir şarj aleti içerisinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle takibe aldığı E.T.'yi suç üstü yakaladı.

Karşıyaka'ya motosikletiyle geldiği belirlenen şüphelinin motosikletini arayan polis, cep telefonu şarjı adaptörü içerisine gizlenmiş satışa hazır olarak 10 paket halinde kokain maddesi buldu.

Evinde de narkotik madde çıktı Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından E.T.'nin evinde yapılan aramada ise, 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.T. tutuklandı.

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İzmir Uyuşturucu
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