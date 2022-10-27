Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.T., R.C. ve E.G. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
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