Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de servis ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Düzce'de işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Düzce'de Mevlüt K. idaresindeki kamyon, Cedidiye Mahallesi Kervan Kavşağı mevkisinde yolcu almak için yolun sağına yanaşan Fatih Ç.'nin kullandığı işçi taşıyan midibüsle çarpıştı.
Kazada midibüsteki 8 işçi hafif yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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