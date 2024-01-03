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Türkiye
DHA 03.01.2024 13:52

Kaçak yapıyı ağaç dallarıyla gizlemişler

Muğla'da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, şahıs arazisinde ağaçlarla gizlenmiş kaçak yapı tespit edildi. Kaçak inşaatın yıkımı için yasal işlem başlatıldı.

Kaçak yapıyı ağaç dallarıyla gizlemişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamındaki denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede, 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra aralık ayında ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 lira para cezası kesildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Nisan 2019’da başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi’nde, şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit etti. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatıldığını fark eden zabıta ekipleri, yıkım için yasal işlem başlattı. İnşaatı yaptığı belirlenen kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 1295 TL ceza kesildi.

"Kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye ekiplerimiz, 2019 yılında itibaren yürüttüğü kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde gerçekleşen kaçak yapılaşmaları önleyebilmek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyor, kentimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. İlk günden itibaren tüm hassasiyetiyle bu mücadeleyi sürdüren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum'un geleceği, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

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