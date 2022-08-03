Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edilen minibüs, Yanıklar Mahallesi'nde durduruldu.

Taşıma evrakı bulunmayan araçta, kasalarda istavrit, levrek, barbun, çipura, kaya levreği, kalamar, somon, ithal karides ile çuvallar içinde kara karides ve kum midyesi ele geçirildi. Ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

Araç sürücüsü R.T.'ye ise Su Ürünleri Kanunu ile Taşıma Kanunu'na muhalefetten 10 bin 711 lira ceza kesildi.