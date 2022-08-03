Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasal olmayan yollarla midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira para cezası uygulandı.
Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edilen minibüs, Yanıklar Mahallesi'nde durduruldu.
Taşıma evrakı bulunmayan araçta, kasalarda istavrit, levrek, barbun, çipura, kaya levreği, kalamar, somon, ithal karides ile çuvallar içinde kara karides ve kum midyesi ele geçirildi. Ürünlere ekipler tarafından el konuldu.
Araç sürücüsü R.T.'ye ise Su Ürünleri Kanunu ile Taşıma Kanunu'na muhalefetten 10 bin 711 lira ceza kesildi.
Etiketler: Muğla
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