Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 15 gözaltı
Ankara’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara Terörle Mücadele DEAŞ
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