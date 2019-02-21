Türkiye
Kaçak kazı yaparken yakalanan göz doktoru salıverildi
21 Şubat 2019 Perşembe 13:35 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Esenler Mahallesi'nde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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