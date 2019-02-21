Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki oto sanayide meydana geldi.

Yanındaki arkadaşı ile birlikte oto sanayiye tamir için giden özel halk otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir oto tamirciden içeri girerek tamir için kaldırılan aracı devirdi.

Ardından da geri geri gelerek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada ölen, yaralanan olmazken, 2 otomobil zarar gördü, bir lokantanın da duvarı yıkıldı.

Kaza anı ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

"İçeride çalışıyorduk, Allah'tan aracın altında değildik"

Kaza sırasında otobüs geri geri kayarken direksiyon başındaki sürücü hareket halindeki otobüsten inerek kaçtı. Yanındaki arkadaşı ise direksiyon başına geçti. Kaza anında içeride olan iş yeri sahibi Ahmet Yusuf Yılmaz, o anları şöyle anlattı:

"Freni patladığı iddia edilen otobüs bir anda geldi iş yerimize daldı. Dükkanımızda araçları devirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Frenler patlak dendi ama ben kendim kontrol ettim, sağlamdı. Polis de kontrol etti. Araç buradan çalıştırılarak götürüldü. Kamera görüntülerini izlediğimizde şoförlerin yer değiştirdiğini gördük. Bunu olay anında fark etmemiştik. Bu sırada içeride çalışıyorduk, Allah'tan aracın altında değildik. Karşıda insanlar öğle yemeği yiyordu. Önünde park halinde araba vardı, ona çarptı, o engel oldu. Yoksa can kaybı da olabilirdi."

O sırada lokantada yemek yiyen bir kişi de, "Park halindeki otomobil olmasa içeri de girebilirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA