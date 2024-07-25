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Türkiye
TRT Haber 25.07.2024 20:14

Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı yapmak amacıyla baraka içerisini sunta ile kapatarak gizlenmiş bir bölme altında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Şahinbey ilçesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki denetimler sürüyor.

Denetimlerde, H.İ.M. isimli şüpheliye ait arazi üzerine kurulu baraka içerisinde sunta ile kapatılarak gizlenmiş bölme altında yaklaşık 10 m derinlikte 1.5 m genişlikte izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Şüpheli H.İ.M., suçta kullandığı aletler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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Gaziantep Kaçak Kazı Tarihi Eser
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Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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