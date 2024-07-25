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Türkiye
AA 25.07.2024 19:40

Kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

Bursa-Yalova kara yolunda Yunus Demircan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra park halindeki tırın altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demircan ile yanında yolcu olarak bulunan Harun Sabanlı araçta sıkıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tır forkliftle kaldırılarak altına giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobil içerisinde sıkışan Demircan ve Sabanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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