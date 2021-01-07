Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi Boyayarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma, O.Y. , B.E. ve İ.G'yi suçüstü yakaladı. 3 jeneratör ve 2 kazmaya da el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.