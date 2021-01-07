Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi Boyayarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma, O.Y. , B.E. ve İ.G'yi suçüstü yakaladı. 3 jeneratör ve 2 kazmaya da el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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