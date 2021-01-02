Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu.

Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,5 lira ücret alınırken, bu ücreti ödememek için kaçak döküm yapanlar hem havadan hem de karadan takibe alındı.

17 kişi ve 13 firmaya ceza

UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar yaklaşık bin kamyon GPS cihazı ile takibe alındı.

Bu yöntemle 2020 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 17 kişi ve 13 firmaya toplam 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

