DHA 22.11.2025 06:23

Kablo çekerken havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kablo çekmek için çıktığı 5 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kablo çekerken havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmana internet tesisatı kurmak için giden bir firmanın çalışanı A.P, kablo çekmek amacıyla binanın damına çıktı.

Kabloyu yaklaşık bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağı sarkıtmaya çalışan A.P, bu sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Beşinci kattan birinci kat seviyesine kadar düşen teknikeri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri duvarı kırarak ulaştı

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, önce damdan seslenerek yaralıyla iletişim kurdu ve bilinç durumunu kontrol etti.

Bulunduğu alana üstten müdahale şansı olmayan ekipler, binanın birinci katına inerek havalandırma boşluğuna denk gelen duvarı kırmaya başladı. Ekipler, yaralının zarar görmemesi için yürüttükleri titiz çalışmanın ardından duvarı açarak A.P'ye ulaştı.

Ayağında açık kırık olduğu belirlenen yaralı, sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.P'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

