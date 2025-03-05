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Türkiye
AA 05.03.2025 18:26

Jandarma'nın 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 45 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığının yurt genelinde gerçekleştirdiği "Türkiye Duman Uygulaması"nda, farklı suçlardan gözaltına alınan 45 kişi tutuklandı.

Jandarma'nın 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 45 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, uygulamanın emniyet ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması ile genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında, tütün mamulleri satışı yapılan tekel bayileri, büfeler, bakkallar, nargile kafeler ve umuma açık eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

16 bin 893 personelin görev aldığı uygulamada, 19 bin 492 iş yeri eş zamanlı denetlendi.

Uygulama kapsamında farklı suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 3 yetişkin bulundu.

Uygulamada, 677 litre sahte içki, 20 bin 492 adet ısıtılmış tütün, 105 puro, 2 bin 563 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 12 bin sigara filtresi, 21 bin 620 elektronik sigara likidi, 170 fişek, bir av tüfeği, 94 gram uyuşturucu madde, 49 bin 397 tıbbi hap, bir makaron doldurma makinesi, 950 sigara kağıdı, 43 kilogram nargile tütünü, 27 bin 76 paket sigara, 893 elektronik sigara, 196 bin 800 boş ve 146 bin 640 dolu makaron, iki tabanca/kurusıkı tabanca, 141 sentetik uyuşturucu hap ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı
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