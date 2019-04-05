Türkiye
Jandarma uzman erbaşlar mezun oldu
05 Nisan 2019 Cuma 14:16 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 14:17
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş mezun oldu.
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş, 20 haftalık kursun ardından düzenlenen törenle mezun oldu.
Törende, aralarında kadın astsubayların da yer aldığı askerler, kule inişi gösterisi sundu.
Kaynak: AA
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