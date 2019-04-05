Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.Y, O.D. ve M.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu içerikli hap ve esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık ifadesinden sonra salıverildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen O.D. ve C.Y, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA