Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Elazığ'da sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen noktalara kaplarda yemek, su, süt ve et bıraktı.
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Ekipler tarafından şehrin farklı noktalarına su, mama ve değişik yiyecekler bırakıldı.
Jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.
Uygulama kapsamında sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kapları kontrol edilerek boş olanlar dolduruldu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sokak Hayvanları
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