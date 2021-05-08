Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler tarafından şehrin farklı noktalarına su, mama ve değişik yiyecekler bırakıldı.

Jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.

Uygulama kapsamında sokak hayvanları için kentin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kapları kontrol edilerek boş olanlar dolduruldu.