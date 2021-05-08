İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi, sivil ve motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit noktalarda denetim yaptı.

Denetimler sonucunda, trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısında artış olmasına rağmen, kentteki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında azalma olduğu tespit edildi.

4 milyon 340 bin motorlu kara taşıtı ile Türkiye'de en çok aracın bulunduğu kent olan İstanbul'da, trafikte yaşanan sorunları çözmek, kazaları önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kentte polisin sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü kazalarda 2017'de 186, 2018'de 141, 2019'da 117, 2020'de de 91 kişi hayatını kaybetti.

Yaralamalı kazalar azaldı

Yaralamalı kazalarda ise 2017'de 20 bin 866, 2018'de 22 bin 120, 2019'da 22 bin 42, 2020'de de 19 bin 338 kişi yaralandı.

Kentte, 2017'de meydana gelen 177 ölümlü kazada 186 kişi yaşamını yitirirken, 2020'deki 84 ölümlü kazada ise 91 kişi hayatını kaybetti. Buna göre, geçen yılki kentte ölümlü kaza oranı 2017'ye göre yüzde 52,5 azaldı.

İstanbul'da, bu yıl 1 Ocak ile 27 Nisan'da ölümlü trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, 1 Ocak 2017 ile 27 Nisan 2017'de meydana gelen trafik kazalarında da 24 kişi vefat etti.

2017'nin ilk 4 ayıyla karşılaştırıldığında, bu yılın aynı döneminde ise ölümlü kazada yüzde 8,3 düşüş meydana geldiği belirlendi.