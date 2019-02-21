İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı gösteride taciz iddiasına ilişkin, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı gösteride taciz iddiasına ilişkin, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...