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Jandarma ekiplerine ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Batman Sason'da, gasp ettiği minibüsün bozulması üzerine yaya olarak kaçtığı sırada jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına silahla karşılık veren kişi, etkisiz hale getirildi.

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Jandarma ekiplerine ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde yaşayan Mehmet Barış, babasına ait uzun namlulu silahla, Elagöz mezrası yakınlarında durdurduğu minibüsü, yolcularını indirerek gasp etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri minibüsü takibe aldı. Gasp ettiği minibüsle Derince köyü istikametine kaçan Barış, minibüsün arıza yapması üzerine yaya olarak kırsala doğru kaçtı.

Barış, olay yerine intikal eden jandarma ekipleri "dur" ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada hayatını kaybeden Barış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: jandarma, Batman, Sason, minibüs
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