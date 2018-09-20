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TSK uçakları organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen uçaklarla Samsun ve Rize'den alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere İzmir ile Ankara'ya ulaştırıldı.

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TSK uçakları organ nakli için havalandı

19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan donörün kalp greftinin, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere intikali için uygun nitelikteki bir hava aracının tahsis edilmesi amacıyla başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen CN-235 tipi uçak, kalp greftini Samsun'dan alarak İzmir'e getirdi.

Ayrıca Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan donörün kalp greftinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere başvuru yapılması üzerine yine CN-235 tipi uçak görevlendirildi.

Rize'den Trabzon Havalimanı'na ulaştırılan kalp grefti, görevlendirilen uçakla alınarak Ankara'ya getirildi.

Kaynak: AA

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