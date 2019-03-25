Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün Çakırca Mahallesi kesimindeki sazlıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.

İznik'te akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın hala devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Hayri Şen aktardı. pic.twitter.com/isGMz9pRd8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2019

Yangına giden itfaiye aracına kamyonet çarptı

Öte yandan, İznik'te göreve giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavaş yönetimindeki 16 H 6344 plakalı kamyonet, İznik-Çakırca Mahallesi yolunda, sazlık alandaki yangına müdahale için giden Kamil Ermiş idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.

Kazada kamyonette sıkışan Yavaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralanan Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA