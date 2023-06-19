İzmir’i sağanak etkili oldu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı

İzmir'de akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Bahçelerarası bölgesinde bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yol çift yönü olarak trafiğe kapatıldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, mahsur kalan 5 araç kurtarıldı.

Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.