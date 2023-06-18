Bebek arabasıyla yürüyen kadına torpil attılar

Düzce'de kaldırımda bebek arabasıyla evine doğru yürüyen kadının yakınına seyir halindeki otomobilden torpil fırlatıldı.

Torpilin patlamasıyla büyük korku yaşayan anne, ağlayan 6 aylık bebeğini kucağına alarak sakinleştirdi.

Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, bu anlar başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere ulaşan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinden aracı belirleyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.K. ve O.S.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.