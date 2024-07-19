Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.07.2024 06:22

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor: Kara savaşçıları mücadelelerini sürdürüyor

Orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan ve 15 saatten fazladır devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor: Kara savaşçıları mücadelelerini sürdürüyor

Yangınların söndürülmesinde en öndeki unsurlardan olan ve alevlerin içerisine girerek yangının büyümesini engellemek için çalışan orman işçileri ateşle mücadelesini sürdürüyor.

Bazen saatlerce, bazen de günlerce hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına katılan kara ekipleri, İzmir'de dün meydana gelen ve 15 saatten fazla süredir devam eden orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için olağanüstü çaba gösterdi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yangınla evlerin arasına araçlarıyla set çeken kara ekipleri, yangının ortasında kalmalarına rağmen bir an olsun yerlerinden ayrılmadı.

Ekipler, alevlerin evlere ulaşmaması için büyük çaba sarf ederken, bir taraftan da ateşin ormanda yayılmasının önüne geçmeye çalıştı.

İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor: Kara savaşçıları mücadelelerini sürdürüyor

Yangın komuta merkezinden insansız hava aracı (İHA) desteğiyle ve 4 gece görüşlü helikopter ile anbean takip edilen alevlerin kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor.

Yangın

Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahalenin saat 13.25'te gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edilmişti.

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Zelenskiy: Yeniden ABD başkanı seçilirse Trump'la çalışmak zor olacak
06:34
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
06:28
Meloni, AP'de von der Leyen'e karşı oy kullanmalarının gerekçesini açıkladı
06:27
Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisine protesto notası verdi
06:26
Gazze'deki acil durum: Çocuk felcine neden olan virüs tespit edildi
06:24
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü
8 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
8 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu
Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ