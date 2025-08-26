Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2025 13:52

İzmir'de zehir taciri 133 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı.

İzmir'de zehir taciri 133 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde son iki haftada belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 228 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

ETİKETLER
İzmir Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Fransa’da muhalefet, hükümetin güvenoyu alamaması halinde Macron için azil süreci başlatacak
14:00
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
13:48
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
13:32
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
13:26
İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı
13:22
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ