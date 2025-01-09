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Türkiye
AA 09.01.2025 18:09

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı

İzmir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ticareti ve imalatı yaparak suç örgütlerine temin ettikleri gerekçesiyle 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, şüphelileri yakalamak için belirlediği ev, iş yeri, depo ve atölyelerden oluşan 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca mermisi ve 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler 2 zanlıyı yakalanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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