Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 09.01.2025 15:13

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

"İstenmeyen bir kokuya sebep olabiliyor"

Denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

"İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi fırsatçı ve kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir. Deniz suyunun ısınması ve güneşli hava olunca bu fırsatçı türler ortaya çıkıyor. Kısa ömürlüdür ama öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar."

ETİKETLER
İzmir Deniz Kirliliği
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Edip Akbayram yoğun bakımda
15:43
Lübnan'da yeni cumuhurbaşkanı Joseph Avn oldu
15:23
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
15:13
'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başladı
14:56
FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi tutuklandı
İsrail, baskın düzenlediği Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
İsrail, baskın düzenlediği Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
FOTO FOKUS
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ