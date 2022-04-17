Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü
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