İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18 Aralık'ta düzenlediği operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık iki aylık takip sonrası yapıldığı bildirilen operasyonda kentteki uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurulduğu belirtildi.

Operasyonda ruhsatsız üç av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında düzenlediği eş zamanlı operasyonda öncelikle 16 zanlı yakalanmıştı.

Kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de destek vermişti.

Kaynak: AA