Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde takla atan otomobilden yola savrulan kişi hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Kemalpaşa Caddesi Ambarlar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bu sırada araçta bulunan Salih Yılmaz dışarı savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada Yılmaz'ın beraberindeki Samet Polat da hafif yaralandı. Polat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobili kimin kullandığını tespit etmek için Samet Polat'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Etiketler: izmir trafik Kazası bornova otomobilSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 04:55
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