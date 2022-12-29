İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine ilişkin karar "oy birliğiyle" alındı.

ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da 2 Ocak 2023’ten itibaren geçerli yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 lira, öğrenci biniş ücretinin ise 3 lira oldu.

Öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 liraya yükseltildi.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında ise tam biniş 4,39, öğrenci ücreti 1,50 lira oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için ücret 1,75, ikinci aktarma 1 lira olacak.

Yüzde 35,08 artış uygulanan tam biniş ücreti halen 6,5, öğrenci biniş ücreti ise 2,2 lira olarak uygulanıyor.