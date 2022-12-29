Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı'ndaki kazada, Bakırköy yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NF 7171 plakalı otomobil, önündeki 34 TL 5487 plakalı araca çarptı.

Kontrolden çıkan söz konusu otomobilin daha sonra çarptığı 34 BL 2978 plakalı bir başka otomobil de savrularak yoldan geçen ayrı bir araca vurdu.

Olayda, tehlikeli şekilde araçların arasından geçmek istediği öne sürülen 34 NF 7171 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 BL 2978 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yolda bir süre durma noktasına gelen trafik ise araçların çekiciyle kaldırılması sonrası normale döndü.