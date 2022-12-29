Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Afyonkarahisar'da yakalandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Irak uyruklu A.S.L.R.Z.'nin yakalanması için düğmeye bastı.
Çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, söz konusu kişi yakalandı. Şüphelinin terör örgütü içinde canlı bomba eğitimi aldığı belirlendi.
Emniyette yapılan sorgunun ardından A.S.L.R.Z. tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar DEAŞ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 15:07
- 14:49
- 14:46
- 14:53
- 14:35
Sıradaki Haber
Antalya'da selzedelere ödemeler başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz