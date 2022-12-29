İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Irak uyruklu A.S.L.R.Z.'nin yakalanması için düğmeye bastı.

Çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, söz konusu kişi yakalandı. Şüphelinin terör örgütü içinde canlı bomba eğitimi aldığı belirlendi.

Emniyette yapılan sorgunun ardından A.S.L.R.Z. tutuklandı.