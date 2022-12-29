Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 3. Çağdaş Sokak'ta 3 katlı evin yarı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Doğal gaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evdeki Mithat Arıkan yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Arıkan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Bodrum katta hasara yol açan olay sebebiyle doğal gaz ekipleri de sokaktaki gaz akışını kesti.

Patlama ve yangını, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Kayıtlarda, alevlerin daireden sokağa doğru yayılması, yaralanan kişinin sokağa çıktığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.