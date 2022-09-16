Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Menderes ilçesinde, taksinin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki kamyonete çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan taksideki 21 yaşındaki F.N.B. ve 52 yaşındaki Z.B. sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonetteki hafif yaralı 46 yaşındaki Y.A. ise ayakta tedavi edildi.
Etiketler: İzmir Taksi Trafik Kazası
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