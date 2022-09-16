Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın atık yağ bölümünde hasar oluştu.