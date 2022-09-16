Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrika yangını
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Yangında fabrikanın atık yağ bölümünde hasar oluştu.
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