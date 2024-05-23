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Türkiye
AA 23.05.2024 09:05

İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde kıraathane önünde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün gece, İzmir'in Menderes Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bulunan Evren Yiğit'e (43), K.A. adlı kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kıraathaneden açılan karşı ateş sonucu da K.A. ile D.O.F. yaralandı.

İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekiplerince İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Evren Yiğit'in eski Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu ve İzmir'de tanınan bir isim olduğu öğrenildi.

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