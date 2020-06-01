Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde görülen sağanak İzmir'de de etkisini gösterdi. Kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, meteorolojiden dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını oldu.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta ortasına kadar etkili olması beklenen yağışın sebep olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: izmir sağanak yağış izmir hava durumu izmir haberlerSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:26
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