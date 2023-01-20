Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

Yağmurlu günlerde su baskınlarının sıklıkla yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

"Bu sıkıntıları her yağmurda yaşıyoruz"

Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan Emre Yaşar, Büyükşehir Belediyesince su baskınlarına karşı yürütülen altyapı çalışmalarının henüz bitirilemediğini söyleyerek, "Esnafın hali ızdırap. Altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah güzel sonuçlanacak ama yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Dükkanlarımızı su basıyor, bu sıkıntıları her yağmurda yaşıyoruz" diye konuştu.