Gökçebağ Mahallesi yakınlarındaki boş arazide park halinde bulunan otomobilde 3 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, araçtaki Mehmet G, Satılmış K. ve Kurban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, aracın içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda içki şişesi olduğu iddia edildi.