İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

[Fotoğraf: AA]

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.