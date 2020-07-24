Haber Giriş: Kaynak: DHA
Edirne'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere ait itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yangın söndürme çalışmalarına başladı. Köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: orman yangını edirne yangınSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 18:25
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