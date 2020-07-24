Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere ait itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangın söndürme çalışmalarına başladı. Köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.