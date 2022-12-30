Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda yangın: 4 baraka kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 baraka kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Mahallesi İzmir Çevre Yolu Buca Batı çıkışı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 baraka kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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