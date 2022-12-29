İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 52 fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Çanakkale merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda ise 4 asker gözaltına alındı.