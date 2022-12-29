Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 52 fişeğe el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Çanakkale merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda ise 4 asker gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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