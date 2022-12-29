Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Adana'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Ekipler, bu kişilerin ülkeye girişiyle ilgili bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Düzensiz Göçmenler
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