Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]
Akdeniz'de Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03'te Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 31,85 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine 35,63 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [35.63 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2022-12-29
Saat:17:03:46 TSİ
Enlem:35.923 N
Boylam:29.438 E
Derinlik:31.85 km
Detay:https://t.co/SijuyZET4p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Antalya Deprem
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