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Türkiye
AA 10.07.2023 20:16

İzmir'de orman yangını nedeniyle aksayan uçak seferleri normale döndü

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle uçakların iniş ve kalkış yapamadığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

İzmir'de orman yangını nedeniyle aksayan uçak seferleri normale döndü

Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam ediyor.

Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamadı.

Aliağa'daki orman yangını kontrol altında
Aliağa'daki orman yangını kontrol altında

Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Öte yandan yangınına müdahale sırasında yaralanan 4 ormancı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Personellerden 2'si müdahalenin ardından taburcu edilirken, 2'sinin tedavileri sürüyor.

 

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