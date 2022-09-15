Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını çıktı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine ormanlık alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı
Saat 15.19'da fark edilen yangına 15.29'da ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: İzmir
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